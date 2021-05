Ammirate tutti questo 'cuore umano' funzionante grande quanto un seme di sesamo

Secondo quanto è stato riportato su uno studio pubblicato sulla rivista Cell, gli scienziati sono riusciti a creare con successo un fascio di cellule staminali umane in un minuscolo "cuore" artificiale delle dimensioni di un seme di sesamo. Questo è il primo organo in miniatura auto-organizzato ad assomigliare al cuore umano.

Degli organi a forma di cuore (chiamati anche cardioidi), sono già stati costruiti in laboratorio in passato, ma utilizzando un'impalcatura, uno stampo o una matrice per assemblare le cellule intorno. Questo nuovo modello si è costruito spontaneamente e gli scienziati hanno solo marcato i percorsi di segnalazione noti per coordinare lo sviluppo del cuore nell'embrione umano.

"Non è che stiamo utilizzando qualcosa di diverso da altri ricercatori, stiamo solo utilizzando tutti i segnali conosciuti", spiega la biologa Sasha Mendjan dell'Accademia austriaca delle scienze di Vienna. Dopo solo una settimana di crescita in laboratorio, i ricercatori hanno notato che la loro massa di cellule aveva creato una struttura 3D che poteva battere ritmicamente.

Il cuore umano è il primo organo che si forma in un embrione ed è particolarmente complesso. Gli scienziati, infatti, non sanno ancora come faccia a sviluppare tutte le sue caratteristiche. Questo semplice modello cardioide del team ora consente una maggiore comprensione dell'organo, sperando di decifrare tutte le caratteristiche del muscolo.

Cosa ancor più interessante è successa quando il team ha congelato alcune parti dei mini-cuori utilizzando una barra d'acciaio fredda, notando che alcune delle cellule hanno iniziato a morire in modo simile a quello che succede durante un attacco di cuore. Allo stesso tempo, altre cellule riparatrici iniziarono a migrare verso il danno e produrre proteine ​​curative.

Gli autori sperano che il loro modello ci permetta di testare la sicurezza e l'efficacia dei farmaci cardiaci prima di effettuare degli studi clinici. Non è la prima volta che gli scienziati creano dei piccoli organi "artificiali", in passato è stato creato perfino un mini-fegato.