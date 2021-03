Ammirate tutti l'incredibile cambio delle stagioni su Saturno

Da poco è entrata la primavera nell'emisfero boreale della Terra. Le stagioni, tuttavia, non cambiano solo sul nostro pianeta, ma anche in quelli presenti nel nostro Sistema Solare. Ciò avviene perfino su Saturno, il secondo più grande gigante gassoso del nostro quartiere galattico, e Hubble recentemente ce lo ha mostrato.

Attraverso questa GIF potrete vedere il netto cambiamento di stagione di Saturno. Le osservazioni mostrano che l'equatore è diventato più luminoso del 5-10% in un periodo di 3 anni (dal 2017 al 2020). Il colore dell'atmosfera è cambiato anche a causa delle reazioni chimiche indotte dalla luce solare nell'atmosfera del pianeta.

Non cambia solo l'aspetto, ma anche la velocità del vento: nel 2018 è emerso che i venti equatoriali andavano a 2.900 chilometri all'ora; più del doppio della misurazione condotta intorno al pianeta dalla sonda Cassini. Il cambiamento di velocità, secondo gli esperti, si è verificato perché le nuvole erano visibili da una diversa altitudine dell'atmosfera.

"Quello che abbiamo scoperto è stato un leggero cambiamento di anno in anno nel colore, possibilmente altezza delle nuvole e venti. Non sorprende che i cambiamenti non siano enormi, dato che stiamo guardando solo una piccola frazione di un anno di Saturno", afferma la dott.ssa Amy Simon, scienziata planetaria presso il Goddard Space Flight Center della NASA. "Ci aspettiamo grandi cambiamenti su una scala temporale stagionale".