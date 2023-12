Ammirate anche voi l'incredibile mosaico trovato nei pressi del Colosseo

Nonostante la scoperta risalga in realtà al lontano 2018, il Ministero della Cultura italiano ha svelato la scoperta da pochissimi giorni. Ammiriamo insieme un vero e proprio capolavoro.

Questa volta non si tratta di un cimitero a Parigi, ma parliamo invece di un magnifico mosaico che è stato rinvenuto tra i resti di una lussuosa abitazione, situata tra il Foro Romano e le pendici del Colle Palatino a Roma. Ci troviamo a pochi passi dal Colosseo e come potete osservare anche voi al seguente link, si tratta di un’opera incredibile.

Databile agli ultimi decenni del II secolo a.C., è stato realizzato utilizzando diversi tipi di conchiglie, piastrelle blu egiziane, scaglie di marmo bianco e altri tipi di pietre.

Tali materiali preziosi, furono utilizzati per rappresentare una complessa sequenza di scene figurative, tra cui tralci di loto e foglie di vite che emergono da vasi, cataste di armi, trombe celtiche e navi con tridenti.

Passando alla ricostruzione dell’abitazione, sappiamo che si trattava di una casa lussuosa con diversi piani, e una sala per banchetti simile a una grotta. Inoltre, erano anche presenti dei giochi d'acqua che rendevano "magico" l’intero ambiente e che funzionavano attraverso tubi di piombo incastonati nelle pareti decorate.

Considerando le raffigurazioni, è decisamente probabile che il proprietario di questa casa fosse un generale pluridecorato che guidò i soldati in battaglia per mare e per terra. L’intera abitazione infatti, fu realizzata in almeno tre fasi tra la seconda metà del II secolo a.C. e la fine del I secolo a.C.

A questo punto, dopo aver scoperto che l’Homo Naledi non seppelliva i propri cari, sorge spontanea una domanda: quando sarà possibile vedere questa splendida opera d’arte dal vivo?

"Lo scavo archeologico si concluderà nei primi mesi del 2024 e successivamente lavoreremo intensamente per rendere fruibile al pubblico al più presto questo luogo, tra i più suggestivi dell'antica Roma", afferma Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo.