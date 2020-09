Ammirate l'incredibile scatto di Giove effettuato dal telescopio spaziale Hubble

Il leggendario telescopio spaziale Hubble torna di nuovo in azione con questa incredibile immagine di Giove. Non solo: all'interno dell'istantanea questa volta troviamo anche un ospite d'eccezione, la sua gelida luna Europa. La nuova foto del Gigante Gassoso più grande del nostro Sistema Solare è stata "scattata" il mese scorso.

La foto è stata immortalata quando Giove si trovava a "soli" 653 milioni di chilometri dalla Terra, oltre quattro volte la distanza tra il nostro bel pianeta e il Sole. L'immagine mostra due cambiamenti cruciali (che potrete osservare in calce alla notizia) nell'atmosfera gioviana, uno in ciascun emisfero. Le osservazioni sono state condotte per l'esattezza il 25 agosto.

Nell'emisfero settentrionale, c'è una tempesta - di forma allungata - di colore bianco brillante con venti che si muovono a una velocità di 560 chilometri all'ora. Questa drammatica tempesta (che si trova all'incirca alla stessa altezza della sua luna) è stata avvistata per la prima volta il 18 agosto e da allora se ne sono create due.

Tempeste del genere non sono insolite su Giove, ma gli astronomi sono perplessi da alcune macchie più scure che si muovono dietro. Queste macchie sono state già osservate in precedenza e potremmo star assistendo alla formazione di una grande tempesta situata nell'emisfero settentrionale, secondo quanto affermano i ricercatori.

Nell'emisfero meridionale di Giove possiamo già osservare questi grandi tempeste, come la grande macchia rossa, molto più grande perfino della Terra. Non solo: possiamo anche ammirare l'Ovale BA, che si è formato nel 2000 dopo la collisione di tre tempeste bianche. Tutti questi incredibili dettagli potranno essere osservati in calce. Buona visione.