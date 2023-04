Ammirate le nuove e spettacolari grafiche della missione Artemis II

La NASA ha finalmente annunciato gli astronauti che torneranno sulla Luna - e ci ha raccontato che non è stato semplice dirglielo - ma recentemente l'agenzia spaziale americana ha presentato al mondo le grafiche ufficiali che utilizzerà per promuovere la campagna per il nostro ritorno sul satellite.

Reid Wiseman, Christina Hammock Koch e Victor Glover, insieme al canadese Jeremy Hansen, faranno parte della missione Artemis II nel 2024 - e successivamente Artemis III che porterà di nuovo degli esseri umani sulla superfice della luna nel 2025. Così la NASA per festeggiare l'evento ha rilasciato sul suo sito web le immagini per pubblicizzare la prima missione.

Potrete trovare le opere in questione cliccando qui e qui. In quest'ultima grafica potrete osservare, sotto il casco di un astronauta, la scritta "For All Humanity" (tradotto in italiano "Per Tutta L'umanità"). Chiaramente lo slogan ha un significato univoco: l'esplorazione spaziale e la colonizzazione della luna, oltre a renderci una vera e propria "specie dello spazio", potrebbe dare il via a una vera e propria era spaziale.

Dopo l'esplorazione del satellite, con tanto di creazione di una base per rendere la nostra presenza permanente, il prossimo obiettivo è Marte, dove l'umanità potrebbe creare delle colonie (abbiamo persino il primo concept di città marziana). Per tutta l'umanità: il ritorno degli astronauti sulla Luna sarà sicuramente un grande passo per tutti noi.