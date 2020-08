Ammirate tutti questo rarissimo esemplare di 'Orso Blu' con la sua pelliccia blu-argentea

Non solo gli Orsi Polari, anche un'altra creatura amante del ghiaccio sembrerebbe essere in pericolo a causa del riscaldamento globale. Stiamo parlando dell'Ursus americanus emmonsii, chiamato più semplicemente come "Orso del ghiacciaio" o "Orso blu", una rara sottospecie dell'orso nero americano con una pelliccia più lucente.

Queste rare creature si distinsero per la prima volta dagli orsi neri nel mezzo del Pleistocene, quando una grande lastra di ghiaccio separò le popolazioni del Nord America occidentale dal resto del continente. Questa separazione inaspettata spinse le due popolazioni lungo una diversa via di evolutiva e gli "Orsi Blu" si adattarono alla loro nuova casa ghiacciata.

Attualmente queste creature occupano gli habitat glaciali nel sud-est dell'Alaska. Così, i biologi della fauna selvatica nel Glacier Bay National Park and Preserve hanno studiato le popolazioni della regione per scoprire di più su questi animali poco conosciuti. In tutto sono stati osservati 10 esemplari. Oltre a tenersi separati gli uni dagli altri, gli orsi non sono riusciti a diffondersi oltre i loro habitat locali nonostante - almeno apparentemente - non ci sia nulla che impedisca loro di andare avanti.

Il ghiaccio presente nei loro habitat potrebbe essere cruciale per la sopravvivenza dell'orso; un'immagine preoccupante di fronte alla rapida fusione dei ghiacci dell'Alaska, poiché si trovano in uno dei luoghi con il riscaldamento più rapido sulla Terra. Questo loro attaccamento al ghiaccio spiega anche le insolite pellicce di questi animali, che potrebbero aver sviluppato questo colore per mimetizzarsi tra i ghiacciai blu della zona.

I geni che conferiscono agli orsi glaciali la loro colorazione caratteristica, suggeriscono gli esperti, sono probabilmente recessivi. Ciò significa che se gli ostacoli (i ghiacciai) che hanno tenuto questi rari animali separati dai comuni orsi neri dovessero scomparire, i geni dell'orso nero diventeranno dominanti nella popolazione, portando alla scomparsa lo spettacolare colore blu-argenteo.