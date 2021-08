Ammirate tutti questa spettacolare immagine in altissima definizione di una galassia

Con una definizione che raramente si riesce a vedere in documenti di questo tipo, gli astronomi hanno mostrato a tutti delle immagini in altissima definizione di una galassia; molte delle immagini potrebbero fornire informazioni sul ruolo dei buchi neri nella formazione di stelle e pianeti.

Le immagini sono il risultato delle onde radio emesse da queste strutture cosmiche. Il team dietro l'opera ha migliorato sensibilmente il risultato finale grazie a più di 70.000 piccole antenne distribuite in nove contee europee; operazione che ha portato via ben 6 anni di tempo, poiché i dati da ciascuna antenna dovevano essere digitalizzati, trasportati a un processore centrale e combinati.

"Lavorare sui dati per così tanto tempo, e poi ottenere finalmente tali immagini ed essere la prima persona a vederli è semplicemente incredibile", ha dichiarato alla BBC News la dottoressa Leah Morabito dell'Università di Durham, nel Regno Unito. "Ho camminato con un enorme sorriso sul viso per il resto della giornata, perché mi sentivo così orgoglioso di essere stato in grado di realizzare queste immagini e di poter vedere qualcosa che nessuno aveva mai visto prima".

Tutte le immagini presenti in questa notizia sono state create grazie al nuovo metodo utilizzato dal team della professoressa Morabito (troverete il resto qui sotto). In queste straordinarie opere potrete osservare i getti di un buco nero supermassiccio nel cuore della galassia, collisioni di stelle e strutture cosmiche che si son create quando l'Universo aveva "solo" 2.6 miliardi di anni.