Ammirate l'ultima spettacolare immagine del telescopio James Webb

La Galassia Whirlpool, conosciuta anche come M51, è una meraviglia celeste, situata a 31 milioni di anni luce da noi nella costellazione "Cani da Caccia", ed è stata oggetto di innumerevoli fotografie da parte di astronomi dilettanti e professionisti. Adesso tocca anche al fotografo dell'Universo, il telescopio spaziale James Webb.

Utilizzando dati provenienti dalla sua Near-InfraRed Camera (NIRCam) e dal Mid-InfraRed Instrument (MIRI), il telescopio ha rivelato una struttura intricata e dettagliata, mostrando la polvere calda che si concentra lungo le braccia a spirale della galassia, visibili come regioni di colore rosso scuro (e potrete ammirarla in calce alla notizia).

Non è tutto, perché le aree luminose lungo le braccia sono regioni di formazione stellare che conducono al nucleo centrale blu e bianco della galassia. E come se non bastasse, le aree arancioni e gialle mostrano regioni di gas ionizzato create da ammassi stellari di recente formazione.

Il James Webb ci ha anche permesso di osservare bolle nere cavernose all'interno delle braccia, quasi come finestre che ci permettono di vedere attraverso il gas e la polvere della galassia fino a stelle distanti come mai prima. Questa osservazione fa parte di una serie chiamata Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers, o FEAST, progettata per far luce sull'interazione tra il feedback stellare e la formazione stellare in ambienti al di fuori della nostra galassia, la Via Lattea.

Comprendere questo aspetto è fondamentale per costruire modelli universali accurati della formazione stellare, un passo avanti gigantesco nella nostra comprensione del cosmo.