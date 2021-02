Ammirate tutti questo spettacolare panorama di Marte preso da Perseverance

Il rover Perseverance è finalmente atterrato su Marte e inizia a mandarci le prime spettacolari foto dell'arido paesaggio del pianeta. La NASA, per festeggiare, ha rilasciato il 24 febbraio una "cartolina" a 360° composta da 142 singole immagini scattate dal sistema di telecamere Mastcam-Z del veicolo spaziale.

Nella foto sono presenti alcune peculiarità paesaggistiche: il bordo del cratere Jezero - in luogo in cui è atterrato Perseverance - è visibile nella nuova foto, così come una parete rocciosa che rappresenta un residuo dell'antico delta di un fiume. Potrete osservare l'immagine in calce alla notizia, ma per vedere ed esaminare la foto originale vi consigliamo di dirigervi sul sito della NASA.

La Mastcam-Z è simile al sistema Mastcam del predecessore di Perserverance, il rover Curiosity. Ovviamente il nome non è messo lì per caso, poiché la Mastcam-Z è sensibilmente più potente e capace. Ad esempio, il sistema di telecamere di Curiosity non è capace di eseguire lo zoom (adesso potrete capire a cosa si riferisce la "Z" nel nuovo nome).

Il paesaggio è simile a gli altri panorami osservati dai precedenti rover. Dopo che il team avrà terminato tutti i controlli post-atterraggio di Perseverance, il team si preparerà per il primo volo su un altro pianeta grazie all'elicottero Ingenuity, che probabilmente si svolgerà questa primavera. Mentre il lavoro scientifico e di campionamento inizieranno probabilmente sul serio quest'estate, se tutto andrà secondo i piani.

Lo sapete? All'interno del paracadute che ha aiutato a far atterrare il rover c'è un messaggio segreto, ecco quale.