Ammirate il video di questo spettacolare paesaggio alieno ripreso dalla Cometa 67P

La cometa "67P/Churyumov-Gerasimenko", meglio conosciuta come 67P, è il piccolo ma affascinante corpo roccioso che è stato protagonista di una delle missioni spaziali più entusiasmanti degli ultimi anni: la missione Rosetta dell'ESA.

Conosciamo tutti l'avventura incredibile della sonda Rosetta e del lander Philae, arrivati in prossimità della cometa nel corso del 2014. Durante il lungo percorso per agganciare la cometa e immettersi in una rotta stabile, la sonda ha catturato diverse immagini della cometa, regalandoci molto spesso foto e video di una bellezza impressionante.

Il video che trovate in calce alla news, e che potete apprezzare anche meglio a questo link in formato GIF, ha una storia eccezionale e ci permette di dare uno sguardo concreto ad un vero paesaggio alieno, tanto affascinante quanto surreale.

Le foto che compongono il filmato sono state catturate nel 2016, durante l'ultimo sorvolo di Rosetta intorno a 67P, prima di schiantarsi (volontariamente) sulla superficie della cometa. È una sequenza brevissima, ma che in realtà rappresenta oltre 25 minuti di osservazione totale.

Le immagini sono state diffuse dall'ESA nel 2018, ma sono state trasformate in animazione da un astro-amatore e utente Twitter conosciuto come landru79. Da quel momento il video ha fatto il giro del mondo, incuriosendo appassionati e persone di ogni età.

In molti hanno riconosciuto nel video quella che sembra essere della "neve", ma in realtà è semplicemente la grande quantità di pulviscolo che rotea vorticosamente intorno al corpo centrale della cometa. Inoltre, sembra così fitta e voluminosa perché le particelle di pulviscolo sono retroilluminate dal Sole. Non vanno trascurati inoltre gli effetti dei raggi cosmici sui sensori delle fotocamere, che spesso interferiscono e generano lampi di luce.

Nel video si possono ammirare - sul lato destro dell'immagine - le stelle della costellazione del Cane Maggiore, mentre nell'angolo in alto a sinistra dell'immagine (giusto per qualche decimo di secondo) appaiono punti luminosi molto più marcati: quello è l'ammasso stellare NGC 2362.

Una storia spaziale del passato recente, che ci ricorda quante cose incredibili e quante scoperte sensazionali ancora ci aspettano negli infiniti meandri del cosmo.