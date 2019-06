Huawei dovrà rimandare il sorpasso a Samsung, almeno per ora

A quanto pare, il piano di Huawei di diventare il primo produttore di smartphone al mondo è destinato ad essere rimandato, almeno nell'immediato. L'ammissione è arrivata da un dirigente della compagnia, che ha affermato come le recenti pressioni da parte del governo americano probabilmente rallenteranno la crescita del brand.

Parlando nel corso della conferenza CES Asia a Shanghai, Shao Yang, ovvero il responsabile strategico del settore consumer di Huawei, ha affermato che la divisione smartphone è recentemente diventata "la seconda al mondo" e "sarebbe potuta essere al primo posto" entro la fine dell'anno.

Tuttavia, il ban di Donald Trump e le pressioni da parte del governo USA, ha costretto la compagnia ad "aspettare ancora un pò prima di raggiungere il traguardo". Il dirigente ovviamente non ha approfondito la questione, che è quanto mai delicata soprattutto alla luce delle recenti indiscrezioni secondo cui la Casa Bianca starebbe prendendo in considerazione l'idea di prorogare la misura per due anni.

Per Huawei si tratta di un danno importante, in quanto ha ripetutamente affermato che il suo obiettivo di sorpassare Samsung nella classifica dei principali produttori di smartphone al mondo rappresenta una priorità, soprattutto dopo che lo scorso anno ha superato Apple prendendosi il secondo posto.

Sarà interessante vedere che tipo di riscontri avranno i nuovi modelli dello smartphone.