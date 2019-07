La confessione di Samsung: 'Galaxy Fold presentato troppo presto'

Continua a tenere banco in casa Samsung il caso del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole che dovrebbe arrivare presto sul mercato. Quest'oggi arrivano delle importanti dichiarazioni da parte dell'amministratore delegato della società coreana, DJ Koh, il quale ha svelato che il dispositivo è stato lanciato sul mercato "prima che fosse pronto".

Il CEO, parlando con un piccolo gruppo di giornalisti, non ha nascosto il suo imbarazzo per la situazione che si è venuta a creare.

Il Galaxy Fold infatti avrebbe dovuto segnare il debutto sul mercato della nuova tecnologia con schermi pieghevoli, con inizio della commercializzazione prevista per la fine di Aprile. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di raccontarvi su queste pagine, la distribuzione è stata rinviata a causa dei problemi al display segnalati da alcuni redattori che hanno ricevuto diverse unità per le recensioni.

Alcune indagini hanno svelato che i disservizi sarebbero provocati da un foro presente nella cerniera che faceva entrare i detriti nel pannello, oltre che dalla rimozione della pellicola.

Koh ha affermato che Samsung ha "identificato e risolto tutti i problemi", e condotto dei test su oltre 2.000 dispositivi. Il dispositivo però ancora non è pronto per la commercializzazione, ed infatti il dirigente ha chiesto "un pò più di tempo, ma siamo in fase di recupero".

Sembrano quindi essere allontanate le indiscrezioni che portavano al lancio di un nuovo smartphone pieghevole da contrapporre al Mate X.