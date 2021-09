A quanto ammonta il bonus rottamazione TV? Ecco come effettuare il calcolo

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, è attivo il bonus rottamazione TV che è rivolto a coloro che intendono acquistare un nuovo televisore in vista del passaggio al nuovo digitale terrestre. Ma a quanto ammonta?

Come evidenziato nella documentazione ufficiale dell'incentivo, il bonus non è pari a 100 Euro.

All'acquirente che decide di rottamare un vecchio TV e che soddisfa i requisiti (qui trovate il nostro approfondimento sul bonus rottamazione TV) è riconosciuto uno sconto pari al 20% del prezzo di vendita dell'apparecchio televisivo, fino ad un massimo di 100 Euro.

I 100 Euro pubblicizzati da molti quindi sono il massimale che si può ottenere, ma il bonus è pari ad uno sconto del 20% del prezzo di vendita del televisore prescelto. Occhio quindi a come effettuate i calcoli prima di concludere la transazione, dal momento che potreste trovarvi di fronte a spiacevoli sorprese al momento del pagamento.

Chiaramente, si ha diritto ad un solo bonus, se si rottama un vecchio TV, per l'acquisto di un solo apparecchio televisivo.

Ricordiamo che, contrariamente a quanto avvenuto con il bonus tv da 50 Euro, quello in questione non. prevede alcun limite minimo o massimo di ISEE per potervi accedere ed è aperto a tutti.