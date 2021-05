A quanto ammonta il patrimonio di Bill e Melinda Gates?

E' notizia di ieri che Bill e Melinda Gates divorzieranno dopo 27 anni di matrimonio, e quello annunciato qualche ora fa potrebbe rappresentare l'ennesimo divorzio da record tra miliardari.

Il penultimo, in ordine di tempo, è quello che ha visto protagonisti Jeff e MacKenzie Bezos e che ha fatto registrare numeri da capogiro: 38 miliardi di Dollari, che il CEO di Amazon ha versato all'ex moglie che è diventata immediatamente una delle donne più ricche del pianeta.

Bill Gates, secondo le ultime rilevazioni di Bloomberg Billionaires Index aggiornate al 4 Maggio 2021, ha un patrimonio netto di 146 miliardi di Dollari, che nell'ultimo anno è cresciuto di 14,1 miliardi di Dollari. Cifre elevatissime, ma che lo pongono "solo" al quarto posto nella classifica generale dietro Bernard Arnault, Elon Musk e Jeff Bezos.

La coppia al momento non ha diffuso alcuna informazione su come sarà finalizzata la separazione, ma è indubbio che un ruolo importante lo avranno anche i possedimenti accumulati in 27 anni di matrimonio. Se le attività della fondazione filantropica continueranno regolarmente, non sappiamo cosa accadrà con il patrimonio.

Gli ormai ex coniugi Gates infatti secondo alcuni analisti sarebbero i primi proprietari fondiari degli Stati Uniti, ma il loro patrimonio spazia tra investimenti a Wall Street, ville, collezioni d'arte e scuderie di cavalli, oltre che Ferrari ed anche libri e testi rarissimi di cui Gates ha anche parlato a Che Tempo Che Fa durante l'intervista di qualche settimana fa.

Insomma, i nodi da sciogliere sono tanti e sicuramente se ne saprà di più nei prossimi mesi.