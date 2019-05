L'ammontare del Reddito di Cittadinanza si calcolerà sul sito dell'INPS

Interessante novità dal fronte del Reddito di Cittadinanza, il sussidio dato dal Governo Conte. L'INPS ha annunciato che permetterà agli utenti di calcolare l'ammontare dovuto tramite un tool che debutterà presto sul sito web dell'ente di previdenza sociale.

Il sistema è già disponibile per i dipendenti e sarà disponibile per tutti gli utenti a partire dal mese di giugno nella sezione "Tutti i Servizi - ISEE post-riforma 2015". Tramite il tool sarà possibile verificare se si è in possesso dei requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza e, nel caso, accedere all'importo dovuto.

Gli utenti non dovranno fare altro che inserire il codice fiscale e rispondere ad una serie di domande non presenti nell'ISEE (la rata del mutuo, l'ammontare dell'affitto e simili), in modo tale da consentire al sistema di calcolare l'eventuale assegno mensile.

Qualora i requisiti dovessero esserci, infatti, lo strumento mostrerà l'ammontare del sussidio ed i criteri utilizzati per effettuare il calcolo in un prospetto.

Si tratta di un tool senza dubbio utile, che eviterà code agli uffici dell'INPS e permetterà agli utenti di capire autonomamente se spetta il Reddito di Cittadinanza o meno.

Sul sito del Reddito di Cittadinanza è già disponibile da tempo un servizio per la consultazione delle domande tramite SPID, nel caso in cui la richiesta fosse stata presentata presso gli sportelli di Poste Italiane o i CAF.

Di recente nel Reddito di Cittadinanza sono entrati anche gli smartphone.