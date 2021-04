L'ammutinamento del Bounty e la straordinaria impresa di Bligh

Il Bounty era un vascello mercantile salpato nel 1787 dall'Inghilterra per raggiungere l'isola di Tahiti passando per Capo Horn, rotta poi in parte modificata per ritardi nei preparativi della partenza e per le difficoltà incorse durante la navigazione.

A capo della nave vi era il comandante William Bligh, esperto militare e navigatore di lungo corso, ma dai modi rigidi ed autoritari, coadiuvato nella gestione del mercantile da altri ufficiali tra cui Fletcher Christian come secondo.

La prima parte della missione, pur subendo ritardi e cambiamenti di rotta, fu comunque un successo poiché il Bounty raggiunse Tahiti nel 1788 e vi rimase per oltre 5 mesi, anche grazie agli ottimi rapporti che il comandante Bligh aveva con i sovrani dell'isola, creando così legami sempre più stretti anche tra la ciurma e gli abitanti del posto.

I problemi sorsero quando arrivò il momento di ripartire, innescando tra i marinai un crescente malumore, dovendo abbandonare un paradiso per che tornare nella loro fredda e ventosa Inghilterra. Durante il viaggio di ritorno quindi, stanchi della vita di bordo e dalle vessazioni continue del comandante, alcuni ufficiali, tra cui Christian, con una parte dell'equipaggio presero possesso della nave ammutinandosi. Era il 28 Aprile 1789.

Bligh fu costretto a salire su una piccola imbarcazione in tutta fretta, ancora in vestaglia da notte, con una manciata di uomini dell'equipaggio che non avevano aderito all'ammutinamento, mentre il Bounty veleggiava speditamente verso Tahiti.

Incredibile fu però l'impresa del comandante Bligh che, senza carte nautiche ed un sestante rotto, con poche razioni di cibo e scarsità d'acqua, riuscì straordinariamente nell'impresa di raggiungere la colonia olandese di Timor (nell'arcipelago malese), coprendo oltre 6000 km in soli 47 giorni e con un'imbarcazione di soli 7 metri.

Quasi un anno dopo l'ammutinamento, Bligh riuscì finalmente a tornare nel Regno Unito e denunciare l'accaduto. Venne quindi assolto pienamente da ogni collegamento con i fatti del Bounty e continuò la sua carriera navale raggiungendo il grado di viceammiraglio.