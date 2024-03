L'amore è senza barriere anche nel mondo sottomarino: due megattere fanno storia

Non esistono barriere di nessun tipo che possano bloccare l'amore tra due esseri viventi. Abbiamo visto che può arrivare nello spazio e, come ovvio, esiste anche nel mondo animale. Ma un evento piuttosto bizzarro è stato registrato nei fondali sottomarini dove due megattere dello stesso sesso sono state "beccate" ad amoreggiare.

L'osservazione diretta di due balene megattere maschi (Megaptera novaeangliae) impegnate in attività sessuali rappresenta una svolta nella ricerca scientifica marina. La scoperta è frutto dell'incontro tra due fotografi marini e un duo marino al largo di Maui. Sarebbe la prima volta in assoluto che l'uomo riesce a vedere due esemplari dello stesso sesso che "si fanno le coccole".

La fondazione Pacific Whale Foundation, grazie al lavoro della biologa Stephanie Stack, ha contribuito a questa scoperta pubblicando un dettagliato articolo su "Marine Mammal Science". L'articolo non solo conferma la presenza di un inedito interesse sessuale tra le balene, ma fa riflettere gli studiosi sul comportamento durante il processo.

È stata sollevata anche la questione del consenso. Le reazioni difensive del primo esemplare suggeriscono che l'interazione potrebbe non essere stata del tutto gradita. Tuttavia, c'è anche l'ipotesi di una semplice volontà di consolidare un legame sociale con un compagno in difficoltà.

Ma perché è successo? Il motivo probabilmente risiede nelle condizioni dei due mammiferi: uno dei due, era in condizioni di salute precarie, denotato da magrezza, parassiti e ferite, è stato oggetto dell'interesse sessuale del compagno, in apparente ottima forma fisica. Quest'ultimo ha dimostrato il suo interesse mantenendo il proprio organo riproduttivo esposto per tutta la durata dell'interazione. Una sorta di rito di corteggiamento se vogliamo.

L'amore esiste nel mondo animale e questa è la prova provata, anche tra esemplari dello stesso sesso.