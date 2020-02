L'amore ai tempi di Google Maps: sul servizio spunta una proposta di matrimonio epica

Per la serie "l'amore ai tempi di Google Maps", ed a poche ore da San Valentino, oggi vi raccontiamo una storia epica e particolare allo stesso tempo. Protagonista è Steffen Schwarz, un contadino tedesco di 32anni che qualche tempo fa ha deciso di stupire la fidanzata con una proposta di matrimonio particolare.

Schwarz infatti ha usato le sue abilità contadine ed una macchina per piantare il mais per "scrivere" su un campo la fatidica frase "mi vuoi sposare?" in tedesco. Successivamente, ha spinto la fidanzata a far volare un drone sul campo, in modo tale che potesse leggerla, a cui è seguito il "si" della ragazza che non ha resistito a tanta dolcezza.

"Ho detto alla mia fidanzata di controllare il campo con il drone dicendole che avevo visto dei cinghiali. All'inizio non riusciva a vedere il messaggio, perchè il velivolo volava basso. Ma quando ha capito, ha detto si immediatamente" ha raccontato.

L'impresa di Schwarz però è stata ripresa anche da Google Maps, e tutt'ora è visibile sul servizio di cartografie attraverso questo indirizzo. A notarla alcuni parenti del contadino che vivono in Canada, che gli hanno segnalato la piacevole sorpresa.

Secondo quanto riportato dalla BBC, il ragazzo non era a conoscenza che la piattaforma di mappatura di Google avesse scattato un'immagine della suo campo, ed il fatto che ora sia visibile in tutto il mondo non fa che rendere la storia ancora più romantica.