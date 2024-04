Amplia la memoria del tuo Pc di 32 Gb con 2 moduli a un prezzo RIDICOLO

TEAMGROUP T-Create Expert Overclocking ha ideato questi 2 Moduli di memoria desktop Ram - CTCED532G6000HC38ADC01 da 32 Gb in totale e 16 Gb ciascuno per un immagazzinamento dei dati senza limiti ma anche veloce e sicuro. Oggi potrai avere entrambi a un prezzo davvero vantaggioso, ovvero 121,87 euro. Praticamente il 22% in meno.

Le recensioni su Amazon di chi li ha già acquistati parlano da sole: una media voto di 4,5 su oltre 340 recensioni. Un'ottima media non c'è che dire.

Tra le caratteristiche tecniche enunciate abbiamo DDR5 32GB Kit (2 x 16GB), 6000MHz (PC5-48000) CL38.

Il miglior rapporto qualità-prezzo per un prodotto di altissima qualità! In realtà i post sono stabili con XMP e le temperature sono basse! Velocità e stabilità al massimo. Basta assicurarsi che i ram stick siano effettivamente nei DIMM.

Curato anche il design, cosa in genere trascurata per questo genere di prodotti hardware. Infatti, hanno un colore nero con rifiniture color oro.

Altro vantaggio non certo trascurabile: il loro basso profilo offre una maggiore compatibilità con i dissipatori di calore per computer SFF dove ogni millimetro conta. Uno dei migliori kit RAM se non vuoi RGB e dimensioni ridotte, lascia abbastanza spazio per la maggior parte dei raffreddatori ad aria della CPU.

Prendile ora a 121,87 euro. Praticamente il 22% in meno rispetto al prezzo solito!

