È tempo di ampliare la nostra comprensione di 'essere umano', avvertono gli esperti

Grazie all'incredibile ritmo del progresso scientifico la definizione stessa di cosa significhi essere "umani" sta diventando sempre più aperta; bambini geneticamente modificati, test sugli embrioni uomo-animale e gli usi infiniti del metodo CRISPR, allargano il confine del significato della parola.

"I progressi bioscientifici si stanno sgranocchiando ai confini legali classici che formano il fondamento delle strutture normative su cui si basano le società", scrivono gli autori Bartha Maria Knoppers ed Henry Greely nel loro documento pubblicato sulla rivista Science.

Knoppers e Greely affermano che i progressi della biotecnologia sfidano le definizioni legali esistenti di "umano". La coppia, afferma che in realtà è abbastanza difficile definire legalmente ciò che è un essere umano, sostenendo che né la nostra identità genetica, identità di specie, né identità "neuro" (basata sul nostro cervello e coscienza) può facilmente definirci in modi che non possono essere sfidati, soprattutto dalle nuove biotecnologie, che sempre più sfocano queste linee.

Ma la soluzione, scrivono, non è quella di tornare indietro e cercare di ridefinire legalmente ciò che significa essere umani, in quanto un tale azione potrebbe potenzialmente minare il fondamento teorico di tutti i diritti umani. "Ci preoccupiamo per gli organismi viventi che hanno caratteristiche umane, ma non devono per forza aver bisogno di avere queste caratteristiche", scrive la coppia. "Gli 'esseri umani' in genere hanno due braccia e due gambe, ma riconosciamo come tali quelli senza arti, a causa di amputazioni o altre condizioni, così come le persone con arti artificiali."

Secondo i ricercatori, infatti, l'umanità non deve per forza essere simile e può essere identificata in altre forme. Secondo questo concetto, potremmo essere in grado di trovare un modo di riconoscere l'umanità, a vari livelli, caso per caso. Potrebbe non essere una soluzione brillante, riconoscono i ricercatori, ma potrebbe dare riconoscimento e protezione alle forme di vita in situazioni in cui, secondo la legge tradizionale, non ne hanno.

Sicuramente, una considerazione interessante.