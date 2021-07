Ad Amsterdam è stato inaugurato il primo ponte al mondo stampato in 3D

La stampa in 3D al servizio delle infrastrutture pubbliche. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, è stato inaugurato il primo ponte al mondo stampato interamente in 3D; progettato via software con relativa realizzazione di un modello tridimensionale, il progetto è stato realizzato con il deposito del materiale strato su strato.

Complessivamente, la struttura pesa 4,5 tonnellate ed è lunga 12 metri. Il ponte in acciaio inox può essere visitato nel centro del famoso quartiere a luci rosse sul canale Oudezijds Achterburwal. Per la realizzazione gli ingegneri si sono avvalsi di una serie di bracci meccanici che hanno depositato, seguendo le istruzioni del software, i materiali che poi hanno costituito il risultato finale.

La scorsa settimana i responsabili hanno provveduto a portare il ponte sul canale dove è stato montato ed ora può essere percorso in sicurezza da ciclisti e pedoni. Il progetto è stato realizzato da MX3D, una startup olandese che aveva iniziato a lavorarci nel 2015. Al suo interno è presente anche un sistema di sensori che è in grado di monitorare le vibrazioni. La struttura comunque ha superato tutti i test di collaudo e le prove di carico.

Come osservato dagli stessi ingegneri, i dati rilevati dai sensori vengono costantemente analizzati da un algoritmo ed un sistema di machine learning.

