Ad Amsterdam mettono maiali in aeroporto per allontanare gli uccelli: funziona davvero?

I funzionari dell'aeroporto di Schiphol hanno deciso di utilizzare un metodo alquanto curioso per allontanare gli uccelli: grazie ai maiali. Si tratta di un piccolo esperimento che potrebbe essere molto interessante da analizzare. I pennuti, infatti, sono attratti dalla barbabietola da zucchero e possono creare problemi ai piloti.

I maiali dovrebbero teoricamente mangiare il cibo che attira gli uccelli, facendo in modo che i volatili non vengano attirati nella zona... poiché potrebbero essere risucchiati nei motori causando gravi danni (e non sarebbe la prima volta). L'aeroporto ha già testato numerosi metodi contro questi pennuti, come raggi laser, suoni speciali e ha perfino utilizzato un tipo di erba poco gustosa per gli uccelli.

Tutte queste strategie si sono rilevate poco fruttuose e hanno deciso di utilizzare i suini. Nelle prossime settimane i funzionari della struttura monitoreranno l'attività degli uccelli nell'area e la confronteranno con un terreno di riferimento senza suini. L'esperimento iniziale è già stato un successo e molti più suini saranno posizionati in nuove porzioni di terra.

Potreste non crederci, ma negli anni sono stati utilizzati tantissimi metodi per tenere lontani questi pennuti. Ad esempio nell'aeroporto di Salt Lake City sono stati utilizzati anche i maiali, ma per mangiare le uova dei gabbiani; in altre parti del mondo utilizzano cannoni ad aria e la Marina degli Stati Uniti ha utilizzato perfino dei droni.