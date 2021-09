AMV mira alla nuova generazione: ecco FRITZ!Repeater 6000 con mesh e WiFi 6

Dopo l'annuncio dei FRITZ!Box con WiFi6 e 5G, AVM continua a puntare sulla nuova generazione, scommettendo sul nuovo FRITZ!Repeater 6000 con WiFi 6 tri-band, reti mesh intelligenti e ben 12 antenne per amplificare il segnale di qualunque rete WiFi.

Oltre agli enormi passi in avanti in termini di innovazione, probabilmente la parola d'ordine del nuovo FRITZ!Repeater 6000 è proprio flessibilità, dal momento che risulta compatibile non solo coi FRITZ!Box ma anche con i router forniti dal proprio operatore.

Il nuovo Repeater garantisce una grande esperienza di connettività domestica, con una copertura stabile e priva di interruzioni. Il tutto grazie a un hardware d'eccezione, con tre unità radio 4x4 e velocità di trasmissione fino a 2400 + 2400 Mbps a 5GHz e 1200 + 1200 Mbps a 2.4GHz. La velocità massima della trasmissione dati pertanto è di 6Gbps, ma esiste anche la possibilità di collegare due dispositivi tramite cavo RJ45 su una porta gigabit LAN e una porta 2.5 gigabit LAN.

Naturalmente, il nuovo Repeater 6000 supporta l'ultimo standard di crittografia WPA3 e il firmware FRITZ! consente di espandere l'esperienza con una miriade di feature aggiuntive, tra cui la modalità ospiti, il servizio notturno e la possibilità di configurazione tramite FRITZ!App WLAN che permette di ponderare la migliore posizione domestica del router.

Di recente, AVM ha anche annunciato la disponibilità del FRITZ!Box 7530 AX.