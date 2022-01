Anagrafe digitale, attivo da oggi il servizio di cambio residenza online

Continua la rivoluzione digitale della Pubblica Amministrazione. A pochi mesi dal lancio della possibilità di scaricare i certificati digitali dall'Anagrafe Online. Il Ministero dell'Interno ha infatti annunciato che da oggi è attivo anche il servizio di cambio di residenza online, a seguito dell'accordo stilato con l'Anci.

Inizialmente le amministrazioni comunali che hanno aderito al servizio sono poche:

Alessandria

Altamura

Bagnacavallo

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Carbonia

Castel San Pietro Terme

Cesena

Cuneo

Firenze

Forlì

Laives

Latina

Lecco

Lierna

Livorno

Oristano

Pesaro

Potenza

Prato

Rosignano Marittimo

San Lazzaro di Savena

San Severino Marche

Teramo

Trani

Treia

Trento

Valsamoggia

Venezia

Il progetto iniziale prevede un periodo di test di due mesi, ma successivamente verrà esteso a tutti i comuni italiani, come fatto anche per gli altri servizi simili.

Il sistema messo in campo dal Ministero dell'Interno permette ai cittadini di effettuare il cambio di residenza da un qualsiasi comune o dall'estero, ma anche il cambio di abitazione in uno dei 31 comuni che hanno aderito.

L'accesso, ovviamente, è garantito esclusivamente attraverso lo SPID, la Carta d'Identità Elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi. Il login può essere effettuato direttamente attraverso questo indirizzo.

L'arrivo di questa funzione era stato preannunciata dal Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in una conferenza stampa tenuta qualche settimana fa. La titolare del Viminale però non aveva svelato la data di lancio ufficiale del servizio, che evidentemente era fissata per oggi 31 Gennaio 2022. A questo punto non resta che attendere l'aggiunta degli altri comuni.