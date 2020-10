Un'analisi di 500.000 studi ci mostra come porre fine alla fame nel mondo

Un team di 70 ricercatori ha pubblicato una serie di otto studi su Nature Food, Nature Plants e Nature Sustainability. Il loro scopo è quello di trovare una "soluzione" per la fame nel mondo, e lo hanno fatto facendo esaminare all'IA 500.000 studi. Detto fatto: sono stati mostrati i possibili modi con cui affrontare questa enorme sfida.

I risultati, insieme a un'altra analisi condotta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, hanno dato un costo per risolvere il problema: 14 miliardi di dollari all'anno in questo decennio per porre fine alla fame, il doppio della cifra attuale. Per fare un confronto, questa cifra è "solo" il 2% di ciò che gli Stati Uniti spendono ogni anno per l'esercito.

"Se i paesi ricchi raddoppiano i loro impegni in materia e aiutano i paesi poveri, indirizzare adeguatamente e ampliare gli interventi efficaci in termini di costi su ricerca e sviluppo agricolo, tecnologia, innovazione, istruzione, protezione sociale e facilitazione del commercio, possiamo porre fine alla fame entro il 2030", afferma Maximo Torero, capo economista dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

L'intelligenza artificiale, durante la sua analisi durata una settimana, ha scoperto però delle lacune. Diversi studi non tenevano conto di molti fattori; molti documenti di ricerca precedenti si sono concentrati in gran parte sui raccolti piuttosto che sul miglioramento del benessere umano; pochi studi hanno preso in considerazione la nutrizione; o pochi di questi studi hanno tenuto conto del riscaldamento climatico.

Dei risultati sicuramente interessanti, ma che mostrano solamente la nostra lontananza per il raggiungimento di questo importantissimo obiettivo.