L'analisi del campione di OSIRIS-REx sta andando a rilento per un motivo eccitante

La NASA ha annunciato che la raccolta dei campioni prelevati da OSIRIS-REx sull'asteroide Bennu sta procedendo più lentamente del previsto. Il motivo, però, è decisamente positivo: la quantità di polvere di Bennu raccolta dalla sonda è così abbondante da ostacolare il processo di smontaggio.

"È il miglior problema che poteva capitare" afferma Christopher Snead, del Johnson Space Center della NASA, "c'è così tanto materiale che ci vuole più tempo del previsto per raccoglierlo".

OSIRIS-REx ha consegnato il suo pacchetto speciale sulla Terra il 24 settembre, dopo una missione lunga 7 anni. Ma il suo viaggio non è ancora finito: la sonda si sta ora dirigendo verso un altro asteroide del Sistema Solare.

Gli scienziati hanno rimosso il coperchio del contenitore il 27 settembre, rivelando una quantità sorprendente di polvere spaziale sia all'interno della scatola che contiene il campione sia sulla testa dello strumento di raccolta, noto come TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism).

Saranno quindi necessari un po' di giorni per completare il processo di apertura in modo sicuro. La rivelazione al grande pubblico delle immagini del materiale raccolto avverrà in diretta durante una conferenza stampa, l’11 ottobre alle 17:00 italiane.

Le prime analisi e i dati scientifici richiederanno molto più tempo ma ci permetteranno di comprendere meglio la misteriosa storia del Sistema Solare.