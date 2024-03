L'analisi del DNA di Beethoven ha rivelato una cosa scioccante

Abbiamo visto che musica e matematica hanno un legame molto stretto, ma il corredo genetico di una persona può dire qualcosa sulla sua bravura? Sì, ed è quello che gli scienziati hanno fatto con il DNA di "Ludovico Van" (come lo chiamava Alexander DeLarge) generando risultati sorprendenti e discussioni sull'origine del genio.

Nel tentativo di esplorare le radici della genialità musicale, un team di ricercatori di diverse nazionalità ha condotto un'analisi genetica sui resti del compositore Ludwig van Beethoven. Lo studio, pubblicato sulla rivista Current Biology, si è basato sull'esame del materiale genetico estratto dai capelli di Beethoven, concentrandosi sulla sua "punteggio poligenico" legato alla musicalità, in particolare al senso del ritmo.

Contrariamente a quanto si potrebbe aspettare dal compositore delle più sublimi opere musicali della storia, il punteggio di Beethoven non indicava una predisposizione genetica eccezionale per la musica. Questo dato, tuttavia, non diminuisce la sua grandezza ma piuttosto solleva interrogativi affascinanti sul ruolo dei geni nel talento musicale.

Studi precedenti suggeriscono che le competenze musicali sono ereditate solo in parte (42%), evidenziando che la musicalità è influenzata da una varietà di fattori, non solo genetici. Questo studio riafferma l'idea che le abilità complesse come la musica non sono determinate unicamente dai geni ma emergono dall'interazione di molteplici influenze, inclusi l'ambiente, l'educazione e la pratica personale.

La ricerca non intende in alcun modo minare il talento di Beethoven. Piuttosto, mira a sottolineare le complessità nella previsione delle capacità individuali basate sul DNA, soprattutto quando applicate a figure storiche. I ricercatori mettono in guardia contro l'over-interpretazione dei punteggi poligenici, indicando che le predizioni basate su di essi possono essere imprecise, specialmente per quanto riguarda tratti complessi come il talento musicale.

Ma in futuro questi problemi non ce li porremo più visto che la musica sarà generata da modelli AI.

