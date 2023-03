Analisi al DNA del leggendario Beethoven rivela una sorpresa dopo 200 anni

Sinfonia n. 5, Sinfonia n. 9, Für Elise, Marcia turca, Concerto per pianoforte e orchestra n. 5. Queste sono solo alcune delle grandiose composizioni di Ludwig van Beethoven, famoso compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco. Adesso, l'analisi al DNA dei capelli del leggendario musicista rivelano una sorpresa dopo quasi 200 anni.

Beethoven morì nel 1827 dopo una lunga malattia. Il compositore, all'interno del suo testamento scritto 15 anni prima la sua morte, enunciò il desiderio di far conoscere al mondo la sua condizione medica. Così, quasi due secoli dopo la morte, un team di ricercatori si è proposto di realizzare le sue volontà.

In che modo? Ovviamente analizzando il DNA dei suoi capelli. "Il nostro obiettivo principale era quello di far luce sui problemi di salute di Beethoven, che inclusero la progressiva perdita dell'udito, iniziata tra la metà e la fine degli anni '20 e che alla fine lo ha portato a essere funzionalmente sordo nel 1818", secondo il biochimico Johannes Krause del Max Planck Institute.

La causa principale di quella perdita dell'udito non è mai stata nota, nemmeno al suo medico personale. Tutto ebbe inizio con una lieve forma di acufene durante i suoi primi 20 anni, che sfociò lentamente in una ridotta tolleranza per il forte rumore e, infine, a una perdita dell'udito nei toni più alti. Non solo: si dice che il compositore abbia sofferto di forti dolori addominali e attacchi cronici di diarrea almeno dall'età di 22 anni.

Nel 2007 un'indagine forense su una ciocca di quelli che si credeva fossero i capelli di Beethoven ha suggerito che fosse stato l'avvelenamento da piombo ad aver accelerato la sua morte. Tuttavia, il recente studio ha scoperto che la ciocca di capelli non proveniva dal compositore, ma piuttosto da una donna sconosciuta.

Secondo l'ultima analisi, la morte di Beethoven è stata probabilmente il risultato di un'infezione da epatite B, esacerbata dal bere e da numerosi fattori di rischio per malattie del fegato. "Non siamo riusciti a trovare una causa definitiva per la sordità oi problemi gastrointestinali di Beethoven", afferma Krause.