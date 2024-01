L'analisi del FMI: il 40% dell'occupazione mondiale esposto all'IA

Una nuova analisi, piuttosto preoccupante, pubblicata dal Fondo Monetario Internazionale parla dell’impatto che potrebbe avere l’intelligenza artificiale sul mercato lavorativo globale, ed i dati nel bene e nel male non sono completamente rassicuranti.

Nello studio del FMI, firmato da Mauro Cazzaniga, Florence Jaumotte, Longji Li, Giovanni Melina, Augustus J Panton, Carlo Pizzinelli, Emma J Rockall e Marina Mendes Tavares intitolato “Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work” si legge che quasi il 40% del mercato lavorativo globale è esposto all’intelligenza artificiale.

Tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale evidenzia anche che se in alcuni casi l’intelligenza artificiale sostituirà completamente alcune posizioni lavorative, in altre le assisterà o “integrerà”, fungendo da un aiutante in grado di ridurre il flusso di lavoro e renderlo quindi meno complesso.

Alcune posizioni come quelle relative al lavoro di natura amministrativa o il telemarketing sono viste come “altamente esposte” all’intelligenza artificiale, ed hanno una maggiore probabilità di sostituire gli umani soprattutto nelle economie più avanzate. Il grafico che trovate in calce mostra le percentuali di esposizione calcolate dal FMI per ciascuna posizione lavorativa.



