Analisi della foto più famosa del telescopio James Webb ha trovato una sorpresa

Vi ricordate dell'immagine del campo profondo del telescopio spaziale James Webb? In questa opera magistrale gli astronomi hanno recentemente individuato ammassi di stelle intorno a una galassia lontana che hanno chiamato Sparkler. Tra questi ci sono gli ammassi globulari più distanti che abbiamo mai trovato.

"Guardare le prime immagini del JWST e scoprire vecchi ammassi globulari attorno a galassie lontane è stato un momento incredibile, impossibile con le precedenti immagini del telescopio spaziale Hubble", ha affermato l'astrofisico Kartheik Iyer dell'Università di Toronto in Canada, co-autore dello studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters.

Gli ammassi globulari non sono rari nell'Universo (non sono unici come l'oggetto di Hoag) poiché le caratteristiche delle stelle al loro interno sono semplici: ci sono da 100.000 a 1 milione di unità, tutte della stessa età e spesso estremamente antiche, alcune delle quali vecchie quasi quanto il cosmo stesso.

Tuttavia, non sappiamo molto su come si siano formati o da dove provengano. Inoltre, trovarli nell'Universo primordiale, con dati sufficienti per determinarne la natura, non è nemmeno facile... almeno fino all'arrivo del telescopio spaziale James Webb. "Stiamo osservando Sparkler com'era 9 miliardi di anni fa, quando l'Universo aveva solo quattro miliardi e mezzo di anni, studiando qualcosa che è accaduto molto tempo fa", esordisce l'astronoma Lamiya Mowla dell'Università di Toronto.

Se quelli contenuti all'interno di questa galassia dovessero essere ammassi globulari, potrebbero rappresentare alcuni dei primi oggetti conosciuti con formazione stellare spenta (ovvero che non generano più nuove stelle).