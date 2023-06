Analisi di mezzo secolo fa offre una prospettiva inquietante sul nostro presente

Nel 1972, un team di ricercatori del MIT presentò al mondo una previsione del futuro che suscitò sia ammirazione che sconcerto. Il rapporto, intitolato "The Limits To Growth", utilizzò un modello di dinamica dei sistemi chiamato World3 per esaminare le complesse interazioni del nostro comportamento sulla Terra.

Al centro dello studio troviamo la produzione industriale, l'inquinamento, la produzione alimentare e le risorse naturali del nostro pianeta. Il risultato fu un quadro preoccupante di un mondo che, in assenza di cambiamenti significativi nelle priorità e nei valori della società, avrebbe potuto precipitare in un collasso globale entro il 21° secolo.

Ora, cinquant'anni dopo, i ricercatori hanno riesaminato "The Limits To Growth" e hanno scoperto che le sue previsioni erano notevolmente accurate. Non solo il modello World3 ha previsto con precisione le tendenze attuali in termini di popolazione, produzione industriale e inquinamento, ma ha anche dimostrato che il mondo sta ancora seguendo la stessa traiettoria pericolosa delineata nel rapporto originale.

In altre parole, nonostante tutti i progressi tecnologici e le iniziative ambientali degli ultimi decenni, sembra che non siamo riusciti a deviare dal percorso che ci conduce verso un collasso globale. Per collasso si riferisce a una stagnazione totale della crescita industriale e a un declino significativo del benessere umano.

Se non cambiamo il corso degli eventi, insomma, potremmo trovarci di fronte a un collasso globale entro la fine del secolo.