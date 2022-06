Questa nuova analisi ufficializza la mancanza di segni di vita su Venere. Scopri il motivo

Una nuova e approfondita analisi della chimica delle nuvole su Venere non ha rivelato nessuno dei biomarcatori indicativi della vita nell'aria che metabolizza lo zolfo.

Per ora, ciò significa che la domanda sulla vita rilevabile nelle nuvole di Venere ha praticamente una risposta. Fino a quando non avremo nuove informazioni, è probabile che rimanga tale. La complessa chimica dell'atmosfera venusiana superiore non può essere spiegata dalla compresenza della vita come la conosciamo.

Dopo che un gruppo di scienziati ha annunciato in modo controverso di aver trovato gas fosfina nelle nuvole di Venere nel 2020, la speculazione sulla vita nelle nuvole di Venere ad altitudini temperate è diventata piuttosto dilagante.

Ma l'idea non è nuova; infatti, il biofisico Harold Morowitz e l'astronomo Carl Sagan hanno proposto l'idea oltre 50 anni fa, nel 1967.

Più recentemente, gli scienziati hanno proposto che la chimica potrebbe contenere indizi e che la vita nelle nuvole di Venere potrebbe aver sviluppato un metabolismo basato sullo zolfo, simile a quello che abbiamo visto nei microrganismi qui sulla Terra. La sigla di un composto di zolfo, l'anidride solforosa (SO 2 ), è molto peculiare su Venere: abbondante alle quote più basse, ma davvero bassa alle quote più elevate.

"Abbiamo passato gli ultimi due anni cercando di spiegare la strana chimica dello zolfo che vediamo nelle nuvole di Venere", afferma l'astronomo e chimico Paul Rimmer dell'Università di Cambridge.

I processi biologici estraggono elementi dal loro ambiente ed espellono diversi elementi in esso. La respirazione è un buon esempio: noi umani inspiriamo ossigeno ed espiriamo anidride carbonica.

La chimica di Venere è molto diversa da quella della Terra, con un'atmosfera estremamente ricca di zolfo: raggiunge concentrazioni 100.000 volte superiori a quelle dell'atmosfera terrestre, legata a composti come anidride solforosa, acido solforico e solfuro di carbonile.

Quindi, nel nuovo studio, un gruppo di ricercatori, guidato dall'astronomo Sean Jordan dell'Università di Cambridge, ha deciso di studiare le reazioni chimiche che dovremmo aspettarci, date le fonti di energia disponibili nell'atmosfera di Venere.

"Abbiamo esaminato il 'cibo' a base di zolfo disponibile nell'atmosfera venusiana: non è qualcosa che tu o io vorremmo mangiare, ma è la principale fonte di energia disponibile", afferma Jordan.

"Se quel cibo viene consumato dalla vita, dovremmo vederne la prova attraverso la perdita e l'acquisizione di sostanze chimiche specifiche nell'atmosfera".

La strana traccia di anidride solforosa era di particolare interesse. Qui sulla Terra, il composto viene prodotto vulcanicamente, ed è possibile che venga prodotto in questo modo anche su Venere.

Tuttavia, se organismi con metabolismo a base di zolfo vivessero nell'alta atmosfera di Venere, potrebbero essere responsabili della peculiare mancanza di anidride solforosa a quelle altitudini. Gli scienziati hanno precedentemente proposto un metabolismo basato sullo zolfo che potrebbe teoricamente utilizzare le specie chimiche disponibili nell'atmosfera di Venere.

Usando questi come base, Jordan e i suoi colleghi hanno cercato di modellare le reazioni chimiche che avrebbero avuto luogo se quelle forme di vita fossero presenti, per vedere se producono la composizione osservata dell'atmosfera venusiana.

Hanno scoperto che la vita che metabolizza lo zolfo potrebbe produrre l'esaurimento osservato del biossido di zolfo; ma l'output dei processi metabolici di una biomassa della dimensione richiesta produrrebbe altri composti in abbondanza che, in breve, semplicemente non ci sono.

"Se la vita fosse responsabile dei livelli di SO 2 che vediamo su Venere, dovremmo mettere in dubbio anche tutto ciò che sappiamo sulla chimica atmosferica di Venere", afferma Jordan.

