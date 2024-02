Un analista ha decifrato un messaggio segreto del 1888 nascosto in un vestito

Quando scienza e tecnologia si uniscono per sciogliere dubbi irrisolti, come nel caso del testo decifrato sulle pergamene del Vesuvio, è sempre festa nel mondo degli accademici e dei ricercatori. Pensate l'emozione nel decifrare un telegramma vecchio di un secolo e mezzo nascosto dentro un vestito del 19° secolo.

Nel 2013, l'archeologa Sara Rivers Cofield si imbatte in un abito di seta antico, acquistato in un negozio di antiquariato. Al suo interno, una tasca segreta nasconde fogli di carta su cui sono annotate parole apparentemente incomprensibili: "Bismark Omit leafage buck bank. Paul Ramify loamy event false new event". Cosa significa? L'enigma resta irrisolto per anni nonostante i numerosi tentativi di decifrazione da parte della comunità online.

La svolta arriva nel 2023, quando Wayne Chan, analista informatico presso l'Università del Manitoba, pubblica un articolo di ricerca rivela il significato celato dietro al telegramma. Dopo aver consultato circa 170 libri sul codice telegrafico, Chan individua il quello corrispondente. Utilizzato dalle stazioni meteorologiche statunitensi di fine Ottocento, permetteva di trasmettere le osservazioni atmosferiche in modo compresso per ridurre i costi dei telegrammi.

Nello specifico questo è il significato delle parole:

Bismark – indicava il punto in cui è stata effettuata la lettura meteorologica

Omit – temperatura di 13°C e una pressione di 0.8 pollici

leafage – punto di rugiada di 0°C registrato alle 22:00

buck – indicava il tempo sereno con vento proveniente da nord

bank – velocità del vento di 19 km/h

Insomma, si tratta di previsioni meteo che vediamo sull'Apple Watch, ma trasmesse a suo tempo per via telegrafica.

Un altro mistero risolto.