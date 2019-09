Gli analisti d'accordo: per iPhone 11 vendite superiori ad iPhone Xs

Il fine settimana da poco concluso ha rappresentato il primo weekend di disponibilità dei nuovi iPhone 11 ed 11 Pro sul mercato, e vari analisti stanno già diffondendo le prime ricerche di mercato per cercare di quantificare il riscontro ottenuto. In molti sono d'accordo: le vendite avrebbero superato le aspettative.

Daniel Ives di Wedbush ha affermato che l'analisi dati effettuata mostra che "i tempi di consegna si stanno allungando e su alcuni modelli di nuovi iPhone si va da due a tre settimane dopo il lancio ufficiale del 20 Settembre". In particolare, "alcune varianti dell'iPhone 11 Pro da 256GB" avrebbero registrato un riscontro importante.

Ives si sofferma anche su un aspetto non di secondaria importanza: il mercato cinese che negli ultimi mesi è stato oggetto di tensioni con gli USA a causa della guerra commerciale. Secondo l'analista in Cina ci sarebbero dai 60 ai 70 milioni di iPhone pronti ad essere sostituiti, e la vera sfida per Apple sarà convincere almeno la metà di questi utenti ad acquistare i nuovi dispositivi.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Jeffrey Kvaal di Instinet, il quale basandosi sui tempi di spedizione sostiene che il riscontro dei nuovi iPhone 11 sarebbe stato migliore rispetto alla serie dello scorso anno. Nella giornata di domenica, i Pro e Max hanno mostrato tempi di consegna di circa 17 giorni, rispetto agli 11 di Xs ed Xs Max. Per iPhone 11 invece i giorni di attesa sono 12, mentre l'Xr si era fermato a 9.

Amit Daryanani di Evercore ISI in una nota si sofferma sul possibile impatto che potrebbero avere le vendite di iPhone 11 sui ricavi trimestrali, ed afferma che probabilmente "Apple sarà più aggressiva con i programmi di permuta per incentivare ulteriormente i clienti ad acquistare i nuovi smartphone".



Da venerdì gli smartphone sono disponibili anche su Amazon e negli Apple Store fisici.