Analisti: AMD potrebbe triplicare il suo market share per via dei problemi di Intel

Non è un mistero che Intel abbia qualche problema con la disponibilità di chip a 14nm, situazione da cui AMD potrebbe trarre grandi benefici, visto che si stima che la società statunitense potrebbe addirittura triplicare il suo market share. Vediamo assieme il tutto nel dettaglio.

Innanzitutto, stando a quanto riportato anche da Wccftech, gli investitori starebbero puntando su AMD per via dei recenti problemi avuti da Intel. Primo su tutti la relativamente scarsa disponibilità di chip a 14nm, ma sembra anche che la percezione dei consumatori attorno a quelli da 10nm non sia più delle migliori, dopo i recenti problemi e rinvii.

Situazione che sembra aver stancato anche i produttori di PC e notebook, con l'analista Mark Lipacis che stima che HP implementerà CPU AMD nel 30% circa dei suoi dispositivi destinati al mercato consumer nel 2019. Oltre a questo, anche altre aziende molto importanti, come Dell, starebbero ordinando sempre più chip AMD.

Da notare il fatto che Lipacis afferma che esiste un "potenziale di trasferimento azionario a 70/30 da 90/10". "Supponendo che la nostra valutazione legata all'adozione di chip AMD nel 2019 sia corretta, e che le limitazioni di fornitura di Intel si attardino fino alla metà del 2019, riteniamo che una quota di mercato di 70/30 non sia fuori questione", ha aggiunto l'analista.

Per ovvi motivi, dunque, AMD ha ora una grande possibilità, che potrebbe addirittura portarla a triplicare il suo market share. Sì, perché la società statunitense potrebbe non trarre unicamente vantaggio da questa situazione, ma sta in realtà recuperando terreno anche per via della crescente qualità dei suoi chip. In particolare, negli ultimi due anni, AMD ha cercato di gareggiare al massimo con Intel, riuscendo a sfornare processori di alta caratura.