Gli analisti: Apple TV+ toccherà quota 100 milioni di abbonati nel primo anno

Manca sempre meno al debutto ufficiale di Apple TV+ e gli analisti di mercato si stanno sbizzarrendo con previsioni sul riscontro che avrà tra gli utenti. Secondo quanto riferito da Barclays, la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino potrebbe toccare quota 100 milioni di abbonati nel primo anno.

Il documento di ricerca, ripreso da CNBC, riferisce che le stime si basano sulle previsioni di vendita dei dispositivi Apple a livello mondiale, che nei prossimi 12 mesi potrebbero raggiungere le 222 milioni di unità. "Partiamo dal presupposto che circa il 50% di coloro che acquisteranno un dispositivo Apple nel primo anno avrà accesso gratuito al servizio", come ampiamente annunciato da Tim Cook e soci nel corso del keynote dello scorso 20 Settembre. Secondo Barclays, tale dato è già necessario per giustificare le stime, ed è stato calcolato "escludendo le vendite in Cina".

Sostanzialmente quindi i ricercatori di mercato ritengono che la società di Cupertino potrebbe sfruttare la sua posizione nel mercato dell'hardware per spingere gli abbonamenti del nuovo servizio, ed è indubbio che l'anno gratuito dato a coloro che acquistano un dispositivo Apple sia destinato a giocare un ruolo fondamentale anche per i rinnovi al termine dei 365 giorni di prova gratis.

Qualora tali previsioni dovessero rivelarsi veritiere, l'impatto sul mercato dello streaming di Apple TV+ potrebbe essere devastante, basta pensare che Netflix è a quota 158 milioni di abbonati.