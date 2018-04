Analisti: Bitcoin perderà molto presto l'85% del valore

Vi abbiamo già parlato a lungo su queste pagine dell'attuale situazione del mondo delle criptovalute. Ebbene, ora gli analisti sono concordi nell'affermare che il Bitcoin perderà l'85% circa del suo valore.

Nel corso di questa settimana, la criptovaluta più famosa ha continuato il suo trend negativo fino alla giornata di venerdì, arrivando a un valore di 6614 dollari. Il massimo settimanale, invece, è arrivato martedì, quando Bitcoin aveva toccato i 7506 dollari. Insomma, nell'ultimo periodo la criptovaluta sta "lottando" per mantenere quota 7000 dollari.

Ma quale sarà il suo futuro? Forbes ha analizzato oggi il tutto. Gli analisti prevedono ulteriori crolli per il Bitcoin e stimano che esso perderà l'85% circa del suo valore, passando dagli attuali 7000 dollari a 1142 dollari circa. Uno dei maggiori sostenitori di questa "teoria" è Mohamed El-Erian, Chief Economic Adviser di Allianz Global Investors. Inoltre, c'è anche chi sostiene che questi crolli possano avvenire tra questo mese e il prossimo.

Vi ricordiamo che, solamente una settimana fa, il Bitcoin aveva toccato la famigerata Death Cross (in italiano: la croce delle morte): il tipo di andamento per uno stock nel quale il prezzo di un determinato stock è sceso, in un periodo di 50 giorni, quanto sarebbe dovuto scendere in un lasso di tempo di 4 volte superiore: 200 giorni.

Il "death cross" può spesso significare la morte del potenziale di uno stock, in quanto, sia gli algoritmi automatici, che gli investitori, tendono ad evitare o a smettere completamente di investire in quel determinato stock, che viene considerato non affidabile.