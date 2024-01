Gli analisti sicuri: nel 2024 i prezzi delle componenti dei PC aumenteranno

Il mercato dei PC ha vissuto trimestri non facili con cali importanti delle vendite dopo il boom registrato durante la pandemia. La situazione sembra essere in miglioramento e nel quarto trimestre del 2023 è stata registrata una crescita dello 0,3%.

Tuttavia, le previsioni di Gartner non sono lusinghiere in quanto gli analisti si dicono certi che nel 2024 aumenteranno i costi delle componenti per laptop e desktop che conseguentemente faranno crescere anche i prezzi dei PC.

Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete e firmato dall’analista Mikako Kitagawa, direttore di Gartner, “il mercato dei PC ha toccato il fondo del suo declino dopo una correzione significativa. Le scorte si sono normalizzate nel quarto trimestre del 2023, risolvendo i problemi che affliggevano il settore da due anni”, ovvero da quando era iniziato lo shortage.

Kitagawa afferma che sostanzialmente al momento domanda ed offerta sono finalmente in equilibrio ma probabilmente questa situazione cambierà ”causa del previsto aumento dei prezzi dei componenti nel 2024, nonché delle incertezze geopolitiche ed economiche”.

Dall’Asia arrivano notizie secondo cui i prezzi degli SSD potrebbero aumentare del 50% nel 2024 a causa dell’aumento dei costi delle memorie NAND e DDR, con un impatto previsto tra il 18 ed il 23% nel trimestre da poco iniziato.