Gli analisti sicuri: ban di Huawei grave danno anche per Google ed Apple

Negli ultimi giorni, molti analisti ed esperti di mercato hanno discusso del ban di Trump ad Huawei, ma sono molto interessanti le parole arrivate da Gregor Berkowitz al Business Insider, secondo cui la guerra commerciale in corso tra USA ed il colosso cinese potrebbe danneggiare anche Google ed Apple.

Berkowitz è un consulente tecnico con una vasta esperienza in Cina, ed ha affermato che "la decisione del governo degli Stati Uniti di impedire al produttore cinese di utilizzare prodotti e servizi tecnologici americani potrebbe incoraggiarlo a promuovere app e servizi cinesi al di fuori della Cina". Il riferimento a Baidu, che potrebbe guadagnare terreno al di fuori dei confini nazionali ai danni di Google, e Didi che potrebbe rappresentare un concorrente importante per Uber nelle aree del mondo in cui il marchio Huawei è forte.

Secondo l'analista, il problema non sarebbe la Cina, ma gli altri paesi in cui gli smartphone Huawei vendono bene: "aziende come Google iniziano a perdere terreno perchè Huawei punterà su Baidu" è la previsione dell'esperto, secondo cui nei prossimi mesi assisteremo ad un aumento della popolarità delle applicazioni cinesi in tutto il mondo. Baidu ad esempio potrebbe diventare il motore di ricerca predefinito in India ed Africa, oltre che il provider di posta elettronica e per le transazioni più utilizzato.

Anche Apple potrebbe subire dei danni importanti dal ban, dal momento che si tratta di una delle aziende americane che vende di più in Cina. Il Governo Cinese potrebbe bloccare le vendite degli iPhone nel paese, provocando un ingente crollo a livello economico per la compagnia di Cupertino.

Berkowitz ha anche affermato che bisogna anche considerare le implicazioni a più lungo termine, con effetti secondari che sono definiti "più significativi di quelli principali".

Nella giornata di oggi è arrivata la notizia che la SD Association ha tagliato i ponti con Huawei, impedendo di fatto alla società di lanciare dispositivi con slot SD.