Gli analisti sicuri: il Coronavirus porterà ad un boom di nuovi abbonati a Netflix

La pandemia di Coronavirus potrebbe avere un effetto importante sulla base di utenti di Netflix. Secondo alcuni analisti, le misure di contenimento imposte dai governi per frenare la diffusione del Coronavirus potrebbero coincidere con un vero e proprio boom di nuovi utenti per la piattaforma di streaming di Reed Hastings.

In particolare, una delle attività preferite degli americani durante la quarantena è proprio rappresentata dalla visione di contenuti su Netflix, da qui la previsione degli analisti.

Jeff Wlodarczak di Pivotal Research Group nella nota di ricerca afferma che i ricercatori hanno deciso di innalzare le previsioni sui nuovi abbonati che annuncerà Netflix nel corso delle prossime trimestrali dai 7,9 milioni precedenti ad 8,45 milioni.

Inoltre, nella stessa relazione viene anche sottolineato che allo stato attuale Disney+ viene visto dagli utenti come complementare a Netflix e non come un concorrente diretto, come previsto da altri. L'impatto dell'arrivo della piattaforma di streaming di Mickey Mouse potrebbe farsi sentire di più sulla TV tradizionale che su Netflix, secondo Wlodarczak.

L'analista ritiene che questo aumento degli abbonati incrementerà ulteriormente la spesa di Netflix in produzioni originali, e di conseguenza "ridurrà il rischio di un abbandono da parte degli utenti e migliorerà la capacità della società di sostenere futuri aumenti di prezzo".