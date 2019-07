Gli analisti sicuri: HongMeng OS di Huawei sarà un serio concorrente per Android

Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare di HongMeng OS, il sistema operativo proprietario di Huawei che secondo quanto affermato dagli stessi dirigenti, sarà più veloce di Android e macOS. Sul mercato però c'è tanta fiducia intorno al progetto e, a giudicare da quanto affermato dagli analisti, potrebbe mettere a rischio il dominio di Android.

Nell'ultimo rapporto di StrategyAnalytics si legge che HongMeng OS potrebbe minacciare il robottino verde soprattutto nel mercato degli smartphone cinese, dove sicuramente sarà una delle principali scelte degli utenti.

Si tratta di una novità, in quanto mai prima d'ora un nuovo sistema operativo mobile era stato etichettato come possibile minaccia per Android. E' singolare che HongMeng OS sia visto come un serio competitor, nonostante non sia stato presentato o mostrato in via ufficiale.

E' chiaro però che bisognerà vedere che tipo di accoglienza riserveranno gli utenti al sistema operativo, che secondo gli ultimi rumor potrebbe vedere la luce già al termine dell'estate, con debutto previsto entro la fine dell'anno. Voci di corridoio trapelate lo scorso Giugno riferivano che anche altri marchi come Oppo e Xiaomi potrebbero usare HongMeng, ma a riguardo ancora non abbiamo molte informazioni.

Resta anche da capire che tipo di approccio intende adottare Huawei, soprattutto dopo la pace con gli Stati Uniti.