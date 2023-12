Analisti sicuri: 'la crisi nera è finita', il mercato delle schede video si è ripreso

Il mercato delle schede video dà segnali ambigui: mentre il prezzo medio della NVIDIA GeForce RTX 4090 schizza alle stelle, salendo di ben 500 Dollari nel giro di un mese, sembra che le vendite delle GPU siano aumentate tantissimo nello scorso trimestre. Ecco i dati dell'ultima analisi di mercato!

In un report titolato "La crisi nera del post-Covid è finita", John Peddie Research ci svela infatti che le vendite delle GPU per desktop sono aumentate del 37% nel terzo trimestre del 2023. Il dato si normalizza guardando al mercato GPU nel complesso (includendo cioè anche le grafiche per laptop nel computo), con un incremento delle vendite del 16,8% a confronto con il Q2 del 2023.

Dunque, l'incremento riguarda soprattutto le GPU discrete, cioè quelle per PC desktop. I dati, secondo John Peddie Research, indicano che il mercato potrebbe finalmente essere sulla buona strada per completare la ripresa dopo un biennio di profonda crisi, legato anche al crollo delle criptovalute di inizio 2022 - da cui il settore crypto (insieme a quello delle GPU per il mining) non è ancora uscito.

In ogni caso, John Peddie spiega che la ripresa è iniziata già a metà 2023, a cavallo tra il secondo e il terzo trimestre di quest'anno. I dati del terzo trimestre del 2023, però, ci mostrano che la risalita del mercato del Q2 2023 non è stata una fortuita coincidenza, ma sembra essere destinata a continuare per tutto l'anno in corso e, potenzialmente, per i successivi.

In parallelo, si è verificato anche un piccolo terremoto nel campo della distribuzione del market share del settore GPU. In particolare, AMD ha "rubato" il 3% del mercato a Intel, salendo dal 14% al 17% in un solo trimestre. Intel, che con le sue grafiche integrate compone il grosso del settore, è scesa dal 68% al 64%. NVIDIA, invece, ha visto un aumento del suo market share dal 18% al 19%: la distanza tra Team Rosso e Team Verde, insomma, è diminuita di molto.

In ogni caso, le previsioni di John Peddie per il 2024 sono solo cautamente ottimiste: "la storia ci insegna che le crisi come quella del 2008, quella del Covid-19 e quella delle criptovalute sono sempre state seguite da una ripresa del mercato, ma non si è mai tornati ai valori del periodo pre-crisi. Il rimbalzo di questi ultimi mesi non fa differenza, non può essere sopravvalutato".