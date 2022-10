Analisti sicuri: prezzo memorie SSD scenderà oltre metà prezzo entro metà 2023

Già da inizio settembre si parla di prezzi a picco per le memorie SSD, con cali addirittura del 50% prima di fine 2022. Nuove analisi condotte dagli esperti del settore, tuttavia, rilanciano una tesi ancor più interessante per i consumatori: il prezzo di mercato degli SSD potrebbe scendere oltre il 50% entro metà 2023.

Secondo quanto riportato da Trendfocus e ripreso da Storage Newsletter, infatti, con il rallentamento della domanda di PC e, di conseguenza, di tutti i componenti per preparare build custom – inclusi processori e schede grafiche – è naturale una futura diminuzione del prezzo per la maggior parte degli Solid State Drive e dei moduli di memoria. Se quindi a oggi è possibile acquistare un’unità Crucial P3 da 500 GB M.2 tra i 50 e i 60 euro, ci si aspetta un calo di prezzo per gigabyte tale da arrivare tra i 25 e i 30 euro per unità.

Allo stato attuale TrendFocus presume che ci vorranno almeno due trimestri prima che i prezzi tornino alle cifre odierne, in quanto i principali produttori di memorie hanno uno stock ricco di unità da vendere ed è necessario stimolare la domanda. Nel caso di un calo così importante dei prezzi, è probabile che gli SSD tradizionali diventeranno finalmente i sostituti di dischi rigidi a bassa capacità. Trattandosi però di semplici indiscrezioni e previsioni, meglio attendere fine 2022 per scoprire se il mercato degli SSD raggiungerà davvero tale stato.

Tra l’altro, a causa del calo della domanda Kioxia ha tagliato la produzione di SSD.