Gli analisti: le vendite di iPhone 11 potrebbero soffrire l'assenza del 5G

Alla lunga schiera di analisti che stanno pubblicando previsioni di vendita per i nuovi nuovi iPhone 11, si è aggiunto anche Piper Jaffray, che ha condotto il classico sondaggio annuale per ottenere una panoramica ravvicinata riguardo l'interesse degli utenti nei confronti del nuovo smartphone della società di Cupertino.

Nel documento si legge che nonostante l'iPhone 11 abbia un prezzo inferiore rispetto all'iPhone Xr dello scorso anno, gli utenti potrebbero comunque saltare l'aggiornamento in attesa dei modelli 5G che dovrebbero vedere la luce il prossimo anno.

Il sondaggio è stato condotto su una base di 1.500 intervistati. Di questi, il 51% ha dichiarato che avrebbe acquistato uno dei nuovi iPhone, in calo rispetto al 69% dello scorso anno dopo il lancio di iPhone Xr, Xs ed Xs Max.

Il prezzo medio di vendita per i nuovi modelli di iPhone sarà inferiore del 10-15% rispetto alla seconda metà del 2018, secondo gli analisti di Rosenblatt Securities, i quali sottolineano come gli acquisti di iPhone 11 potrebbero rappresentare il 60% di quelli totali registrati dalla nuova gamma. Per fare un confronto, l'iPhone Xr dello scorso anno ha ottenuto una percentuale di circa il 55%.

Anche gli analisti di Piper Jaffray sono d'accordo col fatto che sempre più utenti quest'anno sceglieranno il modello più economico, ma in termini di unità non si aspettano un aumento. Anzi, in uno stralcio della ricerca è previsto un calo dell'1% su base annua nell'anno fiscale 2020.

Il 5G, secondo la ricerca, l'anno prossimo potrebbe portare ad un aumento delle entrate di iPhone del 2% su base annua.

L'interesse nei confronti del 5G è stato valutato chiedendo a 1.050 possessori di iPhone negli USA se acquisterebbero un iPhone con 5G a 1.200 Dollari. Il 23% ha risposto affermativamente, in aumento dal 18% dello scorso giugno.