Analizzano 3000 denti vichinghi e scoprono qualcosa di incredibile

Uno studio recente ha portato alla luce dettagli sorprendenti sull'odontoiatria praticata dai Vichinghi circa mille anni fa. I ricercatori dell'Università di Göteborg e del Museo Västergötlands in Svezia hanno analizzato 3.293 denti di 171 Vichinghi, tra cui bambini e adulti.

Quello che hanno scoperto è incredibile: i Vichinghi non lasciavano i loro denti in balia del destino, ma praticavano una cura dentale sorprendentemente avanzata. Gli esami moderni, inclusi scansioni a raggi X e sonde dentali, hanno rivelato che questo popolo modificava i loro "masticatori" in vari modi. Tra questi, l'uso di stuzzicadenti, la limatura dei denti anteriori e persino il trattamento di quelli infetti.

"C'erano diversi segni che i Vichinghi modificavano i loro denti, inclusa l'evidenza dell'uso di stuzzicadenti, la limatura dei denti anteriori e persino il trattamento dentale dei denti con infezioni", afferma Carolina Bertilsson, odontologa dell'Università di Göteborg. I denti, risalenti al 10°-12° secolo d.C., sono stati raccolti dal famoso sito archeologico di Varnhem in Svezia. Tra queli adulti analizzati, il 13% mostrava segni di carie o cavità, spesso sulla superficie delle radici.

La perdita di questi era comune, con gli adulti che riscontrano una perdita in media del 6%. Tuttavia, quelli raccolti dai bambini sotto i 12 anni non mostravano segni di carie. In modo notevole, sono state trovate prove di trattamento dentale, inclusi tentativi di riempire i buchi creati dai molari, probabilmente per alleviare il mal di denti risultante dall'infezione.

"Questo è molto emozionante da vedere e non diverso dai trattamenti dentali che eseguiamo oggi quando perforiamo denti infetti", dice Bertilsson. Per quanto riguarda la limatura, i ricercatori ritengono che possa essere stata per scopi di identificazione. Un'altra scoperta degna di nota è che all'età di 40 anni, la perdita di denti era un problema molto più grande per i Vichinghi di Varnhem rispetto alla carie dentale.

