Prevedere il canto degli uccelli per aiutare a superare i disturbi del linguaggio

Un gruppo di ricercatori dell’Università della California ha condotto un esperimento allo scopo di prevedere le sillabe che un determinato uccello avrebbe cantato, avvalendosi di un sistema di monitoraggio dell’attività cerebrale.

L’obbiettivo della ricerca risiede nello sviluppo di nuove protesi vocali per gli umani, che trarrebbero beneficio dalle previsioni comportamentali basate sugli impulsi elettrici del cervello dei volatili. A tal proposito, il primo autore dello studio Daril Brown, suggerisce che il canto degli uccelli rappresenta un mezzo per la progettazione di un'interfaccia cervello-macchina strutturata per la vocalizzazione e la comunicazione. Infatti, l’esperimento ha utilizzato un uccello canoro chiamato diamante mandarino, che ha vocalizzazioni simili a quelle del linguaggio umano essendo apprese nel tempo, e quindi caratteristiche di un comportamento complesso.

Per lo studio, ai volatili canori sono stati impiantati elettrodi di silicio nel cervello, consentendo ai ricercatori di studiare l'attività neurale durante l’attività di canto, che tra l’altro gli uccelli imparano fin da dentro l’uovo. I segnali cerebrali presi in esame dai ricercatori prendono il nome di potenziali di campo locale, e corrispondono a sezioni del cervello utilizzate dall’uccello per l’apprendimento e il canto. Inoltre, potenziali di campo simili sono adibiti anche alla previsione del comportamento vocale umano. Secondo i ricercatori, questi esperimenti sul cervello degli uccelli canori potrebbero migliorare la qualità di vita degli esseri umani che soffrono di vari disturbi che colpiscono il linguaggio. Lo studio ha identificato diverse caratteristiche dei potenziali di campo locale che permettono di prevedere le variazioni e le tempistiche delle sillabe durante il canto dei volatili, che tra l'altro possiedono un "senso quantistico" che gli permetterebbe di percepire la direzione del campo magnetico del nostro pianeta.