É stato analizzato un raro manoscritto di 500 anni che parla di un tesoro leggendario

Potrebbe sembrare l'inizio di una nuova avventura di Indiana Jones, ma quanto analizzato dagli esperti in un nuovo studio ci racconta una storia. Tutto inizia nel 1527, quando Enrico VIII voleva ottenere il divorzio da Caterina d'Aragona, che non aveva dato al Re un figlio vivente. Il Papa Clemente VII rifiutò la richiesta di Enrico.

Il Sovrano, offeso da questo rifiuto (anche a causa di altre questioni politiche precedenti), diede inizio alla Riforma Anglicana in una serie di Atti del Parlamento approvati tra il 1532 e il 1534. Uno dei più importanti fu l'Atto di Supremazia del 1534, con cui il Re si dichiarava "Capo Supremo in terra della Chiesa d'Inghilterra" (a proposito, ecco quattro curiosità sulla famiglia Tudor).

Successivamente Enrico dissolse anche tutti i monasteri e i priorati, confiscando tutte le loro ricchezze per riempire le casse dello stato. Tra questi c'era anche il Priorato di Bromholm, un luogo di pellegrinaggio in cui si diceva che fosse presente un pezzo di legno della croce su cui Gesù fu crocifisso chiamato "Rood of Bromholm". Per un approfondimento completo, vi invitiamo a leggere la storia della chiesa anglicana.

Un'analisi di un antico manoscritto - quello di cui vi abbiamo parlato all'inizio della notizia - mostra come le persone pregavano all'epoca e come avveniva il pellegrinaggio intorno a un manufatto in legno in Inghilterra. Il documento è ora di proprietà privata e non è mai stato analizzato in modo approfondito o pubblicato per intero.

Dopo che il Priorato di Bromholm fu abbandonato, le tracce della presunta reliquia andarono perdute. Una lettera del 1537 dice che si trova a Londra, ma dopo non ci sono più indizi. Gli autori dello studio, pubblicato sul Journal of the British Archaeological Association, sostengono che la reliquia sia "stata distrutta a Londra con molte altre reliquie, anche se il suo destino rimane incerto".