Analizzeremo le onde gravitazionali ai confini dello spazio

Jeff Forbes sta lavorando a un progetto di ricerca per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) comprendere e prevedere meglio le condizioni metereologiche ai margini dello spazio.

La NASA sta finanziando l'Attemurs Waves Experiment (AWE) per analizzare le onde gravitazionali, scoperte non troppo tempo fa, in una regione dell'atmosfera superiore dove sembra possano causare interruzioni nelle comunicazioni radio e satellitari, nonché GPS; strumenti chiave per viaggiare in aereo e nave in sicurezza.

Una volta si pensava che l'atmosfera superiore fosse influenzata solo dalla luce ultravioletta e dalle particelle del sole ma, analisi più recenti, hanno dimostrato che stanno avendo un impatto anche le onde gravitazionali (si sta persino creando un mini-rilevatore in grado di rilevarle) generate da eventi meteorologici sulla Terra.



"Molta energia e quantità di moto dal meteo del suolo, temporali, uragani, ecc..., vengono trasferiti in quest'area. È l'intersezione del meteo spaziale e del meteo terrestre", ha detto Forbes, professore emerito e professore di ricerca in Ann e HJ Dipartimento di scienze ingegneristiche aerospaziali di Smead, vice investigatore principale del progetto.



"Sul terreno, è possibile effettuare misurazioni solo nelle notti poco nuvolose e solo all'interno della piccola area del cielo posta direttamente sopra l'attrezzatura. Guardando verso il basso dall'ISS, in quattro giorni possiamo dipingere un'immagine dell'85 percento del globo", ha detto Forbes.



Una volta lanciata, l'apparecchiatura AWE consentirà la creazione di una mappa globale delle caratteristiche delle onde gravitazionali e del modo in cui tali onde corrispondano a fonti terrestri come tempeste tropicali.



L'esperimento dovrebbe iniziare alla fine del 2022 e sarà operativo per due anni all'esterno dell'ISS. La NASA ha fornito $42 milioni per il progetto. Tutte le informazioni saranno opensource per permettere l'analisi da parte della comunità scientifica mondiale.



"Tutti i dati saranno disponibili pubblicamente, entro pochi mesi dalla raccolta, su un database della NASA", ha detto Forbes. "Il nostro lavoro è studiare la scienza a cui siamo interessati, capire queste onde e il loro ruolo, ma non stiamo studiando tutta la scienza possibile. Altri saranno in grado di usare questi dati anche per le proprie ricerche."