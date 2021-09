Le anatre possono 'imprecare'? Sì, e non le mandano certo a dire

Alcune specie di animali sono capaci di intonare i più variegati vocalizzi. Dalle capre urlatrici, ai pappagalli capaci di imitare gli umani, fino ad arrivare all’agghiacciante vocalizzo della lira comune. Ma in un recente studio, alcuni ricercatori hanno individuato esemplari di anatra muschiata australiana, addirittura capaci di “imprecare”.

Il fenomeno è stato osservato in cattività, in alcuni esemplari. Uno di questi si chiamava Ripper, vissuto presso la riserva naturale di Tidbinbilla a Canberra, in Australia. L’esemplare era in grado di imitare il suono dell’impatto di una porta chiusa con forza e una tipica(e poco lusinghiera) imprecazione australiana, ovvero "fottuto stupido". Si suppone che abbia imparato questi suoni dal custode della riserva, denotando una notevole capacità di apprendimento vocale.

In seguito nello stesso parco un'altra anatra maschio, allevata da un esemplare femmina, manifestò un comportamento affine. Era capace di mimare un'altra specie di anatra, detta germano del Pacifico. A causa di un incendio, che colpì la riserva nel lontano 2003, tutta la documentazione è andata perduta e i fenomeni non possono essere approfonditi.

Il team di ricerca odierno, costituito dagli etologi Carel ten Cate e Peter Fullagar, ha analizzato questi fenomeni di diversi anni fa ed ha presentato un articolo nel quale si analizzano gli atipici vocalizzi e le cause evolutivo-comportamentali che potrebbero averli indotti.

I ricercatori, associando a questi fenomeni quelli di altri esemplari della specie che simulavano la tosse umana, hanno affermato : "Insieme alle precedenti osservazioni sulle differenze vocali tra le popolazioni e sulle vocalizzazioni devianti negli individui allevati in cattività, queste osservazioni dimostrano la presenza di un apprendimento vocale avanzato a un livello paragonabile a quello degli uccelli canori e dei pappagalli". Ciò enfatizza lo spiccato interesse degli studiosi nello svelare le caratteristiche che permettono a queste anatre di imitare una vasta gamma di suoni.

Per gli studiosi, uno dei motivi di questa capacità sarebbe da associare all’apprendimento vocale conferito da una porzione del cervello, nota come telencefalo (che permette ai pappagalli di “parlare”). Questa porzione cerebrale sarebbe addirittura molto più sviluppata nelle specie acquatiche rispetto agli altri volatili. Secondo quanto dichiarato dai ricercatori "L'apprendimento vocale nell'anatra muschiata rappresenterebbe un caso di evoluzione indipendente, sollevando molte domande che vanno dai meccanismi neurali e comportamentali coinvolti al background evolutivo e adattivo dell'apprendimento vocale in questa specie".

Questi ultimi suggeriscono un approfondimento degli studi in merito al comportamento osservato, che non è mai stato riscontrato in nessun altra specie di anatre e polli.