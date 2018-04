Anche il Bitcoin finisce nella dichiarazione dei redditi. Lo svela Il Sole 24 Ore

Importante svolta per il mondo del Bitcoin ed in generale delle criptovalute svelata da Il Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confindustria, infatti, sottolinea che la moneta virtuale più famosa al mondo (e simili) sarà monitorata dal Fisco nel quadro RW del modello Redditi PF 2018, se detenuta al di fuori del circuito degli intermediari.

L'Agenzia delle Entrate, infatti, avrebbe svelato che, come previsto dalla circolare ministeriale n.38/E/2013 in tema di monitoraggio fiscale, le criptovalute rientrano nell'obbligo dichiarativo RW, una novità estremamente importante se si conta che siamo da poco entrati nella stagione delle dichiarazione dei redditi, con la Precompilata già disponibile sul sito web ufficiale dell'Agenzia, da cui è possibile accedere anche tramite SPID.

Come sottolineato dallo stesso Sole 24 Ore, le criptovalute, se "detenute al di fuori del regime d'impresa possono generare un reddito diverso tassabile" in base ai principi che regolano tutte le operazioni aventi ad oggetto le valute tradizionali. "Può dunque rilevare ogni conversione di Bitcoin con altra valuta virtuale (oppure da valute virtuali in euro) realizzata per effetto di una cessione a termine oppure a pronti se la giacenza media dell’insieme dei “wallet” (portafoglio elettronico, evidentemente considerato l’equivalente di un deposito tradizionale ai fini dell’articolo 67) detenuti dal contribuente, ha superato il controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi" sottolinea il popolare giornale.

La giacenza da dichiarare andrà calcolata sul rapporto di cambio del 1 Gennaio 2018 e si prenderà come riferimento il sito su cui il contribuente ha acquistato la criptovaluta, o in alternativa quello su cui ha effettuato la maggioranza delle operazioni.

La dichiarazione va effettuata nel quadro RT, utilizzando i criteri Lifo come nel caso di vendite parziali, applicando l'imposta sostitutiva del 26 per cento.